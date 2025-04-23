ЦРУ, Османская принцесса и таинственное убийство журналиста

В конце прошлого года представительнице османской династии, писательнице Кенизе Мурад была награждена Орденом Почетного легиона - одной из самых высоких наград Французской Республики, учрежденной еще Наполеоном Бонапартом.
Однако подлинное внимание к персоне госпожи Мурад привлекли турецкие СМИ, опубликовавшие серию материалов о контактах писательницы с Центральным разведывательным управлением США, имевших место еще в 70-х годах прошлого века.
Кенизе Мурад родилась в 1939 году. По материнской линии она происходит из династии представителей Османской империи, по отцовской — из королевской семьи Индии. Сегодня Мурад 85 лет, и недавно она подтвердила в интервью британским изданиям, что в 1973 году американская разведка действительно пыталась ее завербовать.
Таинственное убийство журналиста
По словам Мурад, она согласилась на встречу с агентом ЦРУ только для того, чтобы через прессу разоблачить действия американской разведки, но позже отказалась от этой идеи.
История всплыла в прошлом месяце в лондонском таблоиде Sunday Times в рамках расследования, посвященного загадочному убийству Дэвида Холдена - бывшего журналиста этого издания, тело которого с огнестрельными ранениями было найдено в декабре 1977 года недалеко от международного аэропорта Каира.
Расследование предположило, что Холден мог быть завербован своим партнером-гомосексуалистом, являвшимся агентом КГБ, а само убийство, возможно, было организовано египетским правительством Анвара Садата — союзником США в регионе.
Незадолго до гибели Дэвид Холден дважды встречался с Мурад - 9 ноября в Дамаске, а затем 2 декабря в Аммане. В одном из отелей иорданской столицы они после ужина провели вечер в номере журналиста.
«Между нами не было романа, - вспоминает Кенизе Мурад. – Для меня Дэвид был выдающимся журналистом, знатоком Ближнего Востока. Я тогда ужасно скучала, ждала интервью с королем Хусейном».
Новость об убийстве Холдена потрясла журналистку. Никаких свидетельств ее причастности к делу найдено не было. Но Sunday Times обнаружила засекреченные документы, подтверждающие, что осенью 1973 года ЦРУ действительно предпринимало попытку завербовать Мурад.
Как ЦРУ вышло на принцессу?
Мурад вспоминает, что в те годы была убежденной ультралевой журналисткой.
«Мы тогда были яростно настроены против США, - вспоминает она. - Из-за Вьетнама, из-за Кубы. Че Гевара был для нас героем».
Французские редакторы критиковали ее за жесткие антиизраильские и антиамериканские тексты, и найти издание, которое соглашалось публиковать ее тексты, становилось все труднее. Тогда британский возлюбленный Мурад, которого она считала журналистом, предложил познакомить ее с сотрудником посольства США.
Вначале мужчина средних лет, представившийся американским дипломатом, пригласил ее в ресторан на обед, через неделю у них был долгий разговор в одном из парижских кафе, а когда последовало третье приглашение, у Мурад возникли подозрения.
«Я спросила своего возлюбленного, не работает ли он часом на разведку, - вспоминает Мурад. - Он улыбнулся: «Нет», — и добавил, что я обязательно должна снова встретиться с дипломатом. Мне казалось невероятным, что ЦРУ хочет завербовать журналистку с ультралевыми взглядами. Однако в следующий раз американец признался, что представляет ЦРУ и предложил сотрудничество. Пока он говорил, я уже представляла, каким получится репортаж о том, как разведка США вербует представительницу второй древнейшей профессии».
Кенизе решила подыграть, рассчитывая затем опубликовать разоблачительный материал.
«Я была амбициозна, - признается она. - И, наверное, безрассудна. Точнее, совершенно безрассудна».
Переезд в Стамбул
Но вскоре Мурад отказалась от этого плана, поскольку один из ее приятелей-журналистов предупредил, что затеянная ею игра слишком опасна, и ЦРУ может отомстить.
«Я испугалась, - вспоминает Кенизе. - Боялась, что они подумают, будто я их использую. В итоге через неделю я написала письмо с отказом. Возможно, это было глупо — оставлять такой след, но я так и не решилась встретиться с этим человеком в третий раз».
С тех пор, по словам писательницы, никаких связей с ЦРУ у нее не было.
Сегодня Кенизе Мурад живет в Стамбуле. Она автор нескольких книг, включая нашумевшую работу о Палестине, за которую ей и был присужден Орден Почетного легиона. Вместе с тем писательница утверждает, что на родине оказалась в негласной опале.
«Во Франции, если ты заговоришь о мусульманах, тебя сразу же запишут в террористы, - поделилась Мурад в одном из интервью. - Атмосфера стала удушающей. Здесь, в Турции, тоже есть проблемы, но столь откровенной враждебности к мусульманам нет».