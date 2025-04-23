ЦРУ, Османская принцесса и таинственное убийство журналиста

В конце прошлого года представительнице османской династии, писательнице Кенизе Мурад была награждена Орденом Почетного легиона - одной из самых высоких наград Французской Республики, учрежденной еще Наполеоном Бонапартом. Однако подлинное внимание к персоне госпожи Мурад привлекли турецкие СМИ, опубликовавшие серию материалов о контактах писательницы с Центральным разведывательным управлением США, имевших место еще в 70-х годах прошлого века.

Кенизе Мурад родилась в 1939 году. По материнской линии она происходит из династии представителей Османской империи, по отцовской — из королевской семьи Индии. Сегодня Мурад 85 лет, и недавно она подтвердила в интервью британским изданиям, что в 1973 году американская разведка действительно пыталась ее завербовать. Таинственное убийство журналиста По словам Мурад, она согласилась на встречу с агентом ЦРУ только для того, чтобы через прессу разоблачить действия американской разведки, но позже отказалась от этой идеи. История всплыла в прошлом месяце в лондонском таблоиде Sunday Times в рамках расследования, посвященного загадочному убийству Дэвида Холдена - бывшего журналиста этого издания, тело которого с огнестрельными ранениями было найдено в декабре 1977 года недалеко от международного аэропорта Каира. Расследование предположило, что Холден мог быть завербован своим партнером-гомосексуалистом, являвшимся агентом КГБ, а само убийство, возможно, было организовано египетским правительством Анвара Садата — союзником США в регионе.

Незадолго до гибели Дэвид Холден дважды встречался с Мурад - 9 ноября в Дамаске, а затем 2 декабря в Аммане. В одном из отелей иорданской столицы они после ужина провели вечер в номере журналиста. «Между нами не было романа, - вспоминает Кенизе Мурад. – Для меня Дэвид был выдающимся журналистом, знатоком Ближнего Востока. Я тогда ужасно скучала, ждала интервью с королем Хусейном». Новость об убийстве Холдена потрясла журналистку. Никаких свидетельств ее причастности к делу найдено не было. Но Sunday Times обнаружила засекреченные документы, подтверждающие, что осенью 1973 года ЦРУ действительно предпринимало попытку завербовать Мурад. Как ЦРУ вышло на принцессу? Мурад вспоминает, что в те годы была убежденной ультралевой журналисткой. «Мы тогда были яростно настроены против США, - вспоминает она. - Из-за Вьетнама, из-за Кубы. Че Гевара был для нас героем». Французские редакторы критиковали ее за жесткие антиизраильские и антиамериканские тексты, и найти издание, которое соглашалось публиковать ее тексты, становилось все труднее. Тогда британский возлюбленный Мурад, которого она считала журналистом, предложил познакомить ее с сотрудником посольства США.

Вначале мужчина средних лет, представившийся американским дипломатом, пригласил ее в ресторан на обед, через неделю у них был долгий разговор в одном из парижских кафе, а когда последовало третье приглашение, у Мурад возникли подозрения. «Я спросила своего возлюбленного, не работает ли он часом на разведку, - вспоминает Мурад. - Он улыбнулся: «Нет», — и добавил, что я обязательно должна снова встретиться с дипломатом. Мне казалось невероятным, что ЦРУ хочет завербовать журналистку с ультралевыми взглядами. Однако в следующий раз американец признался, что представляет ЦРУ и предложил сотрудничество. Пока он говорил, я уже представляла, каким получится репортаж о том, как разведка США вербует представительницу второй древнейшей профессии». Кенизе решила подыграть, рассчитывая затем опубликовать разоблачительный материал. «Я была амбициозна, - признается она. - И, наверное, безрассудна. Точнее, совершенно безрассудна».