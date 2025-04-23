Посол Турции об открытии Зангезурского коридора

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытие Зангезурского коридора значительно расширит транспортные и экономические возможности тюркского мира в рамках Срединного коридора от Китая до Лондона. Турция поддерживает этот процесс. Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в интервью агентству Anadolu.

«Сегодня объем торговли между Азербайджаном и Турцией составляет 6,5 млрд долларов. Планируем довести этот показатель до 15 млрд долларов. Это достижимо за 3–5 лет при ускоренной интеграции», - отметил дипломат.

Он подчеркнул практическую значимость стратегических связей, основанных на принципе «одна нация - два государства», и отметил роль Турции в поддержке Азербайджана в Карабахской войне.

Акгюн также напомнил об участии турецких компаний в восстановлении Карабаха и отметил важность углубления сотрудничества в экономике и культуре.