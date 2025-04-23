USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

Посол Турции об открытии Зангезурского коридора

01:15 222

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытие Зангезурского коридора значительно расширит транспортные и экономические возможности тюркского мира в рамках Срединного коридора от Китая до Лондона. Турция поддерживает этот процесс. Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в интервью агентству Anadolu.

«Сегодня объем торговли между Азербайджаном и Турцией составляет 6,5 млрд долларов. Планируем довести этот показатель до 15 млрд долларов. Это достижимо за 3–5 лет при ускоренной интеграции», - отметил дипломат.

Он подчеркнул практическую значимость стратегических связей, основанных на принципе «одна нация - два государства», и отметил роль Турции в поддержке Азербайджана в Карабахской войне.

Акгюн также напомнил об участии турецких компаний в восстановлении Карабаха и отметил важность углубления сотрудничества в экономике и культуре.

Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота наша корреспонденция
00:56 509
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья Новый беспредел. Возбуждено уголовное дело, видео
22 апреля 2025, 20:17 4308
Путин предложил остановить бои в Украине?
Путин предложил остановить бои в Украине? обновлено 22:47
22 апреля 2025, 22:47 4665
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
22 апреля 2025, 16:04 7474
Эрдоган о союзе Турции, Азербайджана и Пакистана
Эрдоган о союзе Турции, Азербайджана и Пакистана
22 апреля 2025, 23:15 1903
Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией
Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией обновлено 22:55
22 апреля 2025, 22:55 2395
Бакинский порт может оказаться в километре от моря
Бакинский порт может оказаться в километре от моря необратимая трагедия
22 апреля 2025, 21:36 4629
Каллас посетит Азербайджан
Каллас посетит Азербайджан
22 апреля 2025, 21:56 2559
Зеленский о предложении США признать Крым российским
Зеленский о предложении США признать Крым российским обновлено 21:32
22 апреля 2025, 21:32 5935
Шпион Иван Светличный получил суровый приговор
Шпион Иван Светличный получил суровый приговор
22 апреля 2025, 21:05 2754
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:12 5172

ЭТО ВАЖНО

Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота наша корреспонденция
00:56 509
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья Новый беспредел. Возбуждено уголовное дело, видео
22 апреля 2025, 20:17 4308
Путин предложил остановить бои в Украине?
Путин предложил остановить бои в Украине? обновлено 22:47
22 апреля 2025, 22:47 4665
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
22 апреля 2025, 16:04 7474
Эрдоган о союзе Турции, Азербайджана и Пакистана
Эрдоган о союзе Турции, Азербайджана и Пакистана
22 апреля 2025, 23:15 1903
Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией
Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией обновлено 22:55
22 апреля 2025, 22:55 2395
Бакинский порт может оказаться в километре от моря
Бакинский порт может оказаться в километре от моря необратимая трагедия
22 апреля 2025, 21:36 4629
Каллас посетит Азербайджан
Каллас посетит Азербайджан
22 апреля 2025, 21:56 2559
Зеленский о предложении США признать Крым российским
Зеленский о предложении США признать Крым российским обновлено 21:32
22 апреля 2025, 21:32 5935
Шпион Иван Светличный получил суровый приговор
Шпион Иван Светличный получил суровый приговор
22 апреля 2025, 21:05 2754
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:12 5172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться