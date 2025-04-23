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Империя, которая не может произвести один станок

сами пишут
Фарид Исаев, автор haqqin.az
03:04 326

То обстоятельство, что на четвертом году большой войны и неприятных санкций Россия не развалилась и не впала в крайнюю бедность, не должно никого обманывать. В конце концов и Иран, будучи уже десятки лет под санкциями, худо-бедно живет, крутится, хотя и не жиреет. Ключевой момент – утрата возможностей экономического и технологического роста. Прозябать можно бесконечно, развиваться по современным стандартам нельзя, не говоря о том, чтобы задавать моду.

Показательной в этом отношении является ситуация в области российского станкостроения, о которой рассказали «Ведомости». То самое производство средств производства, которое отличает лидеров научно-технического прогресса и экономического процветания.

Львиная доля станков в Россию поступает сейчас из Китая - 71%. Зависимость почти тотальная

По данным консалтинговой компании АТК+, которые приводит газета, в прошлом году для производства было закуплено 693 тысячи станков, 98,3% из них – иностранного происхождения. При этом число приобретенных станков на треть меньше, чем годом раньше. Нельзя сказать, что в России совсем не развивается станкостроение: за последние пять лет его продукция увеличилась вдвое, но в абсолютных цифрах это мизер: в 2020 году произвели 5300, в 2024-м – 11360 штук.

Львиная доля станков поступает сейчас из Китая - 71% (в денежном выражении), а еще в 2020-2021 годах стоимостная доля китайской продукции была 20-25%. Зависимость почти тотальная. 7% в прошлом году завезли из Тайваня, 4% – из  Японии, 2,7% – из Германии, 2,5% – из Южной Кореи, 2,4% – из Индии, 1,8% – из Турции.

Когда-то в импорте станков лидировала продукция из Японии и Германии, стран, которые задают высочайшие стандарты в этой области, но санкции сделали свое дело. Одно время Южная Корея пыталась их заменить, но ненадолго, санкции и здесь сработали. Сейчас растет доля Индии, но там сложных станков не делают. Турция же занимается больше реэкспортом в Россию подержанных станков из других стран.

Проблему создания успешной станкостроительной отрасли не смогли решить в СССР, похоже, в России о ее решении тоже можно забыть

Развитие собственного производства станков с числовым программным управлением в России упирается в ряд обстоятельств. В Китае, в Индии и в Турции большой рынок заказов на станки и мощные программы государственной поддержки. Российские станкостроители проигрывают им конкуренцию. Китайские бренды просто недосягаемы по цене и качеству. Без большого серийного производства невозможно выйти на прибыльность, тут как в авиастроении: делать штучные экземпляры можно, но они выходят по цене золота. Как ни иронично, но для создания отечественных российских станков требуются опять-таки импортные станки и импортные комплектующие. Уже традиционна нехватка инвестиций при высокой базовой ставке Центробанка. Отдельный момент – отсутствие соответствующей научно-инженерной базы.

Уровень высоких технологий задает электроника, но сборочные линии на соответствующих производствах в России, пишут «Ведомости», укомплектованы исключительно импортным оборудованием. О какой конкуренции, не говоря уже о промышленном лидерстве, вообще может идти речь?

В Советском Союзе долгое время на заводах использовались немецкие станки, вывезенные из Германии по репарации после окончания Второй мировой. Говорят, кое-где они успешно продолжали работать и в двадцать первом веке на российских производствах. Проблему создания успешной станкостроительной отрасли не смогли решить в СССР, похоже, в России о ее решении тоже можно забыть.

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