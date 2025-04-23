Суд в США обязал возобновить деятельность «Голоса Америки»

Окружной судья Вашингтона распорядился, чтобы администрация президента США возобновила деятельность «Голоса Америки» и связанных с ним вещателей, которые решила ликвидировать.

Ламберт удовлетворил ходатайство истцов, представляющих «Голос Америки», о мере обеспечения иска. Оно следует за временным решением суда, принятым в конце марта.

Речь идет о восстановлении на работе всех сотрудников «Голоса Америки», которые были уволены или отправлены в отпуск 14 марта, и возобновить финансирование вещателя со стороны Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Также судья распорядился обеспечить финансирование для работы других каналов иновещания США – Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks – на 2025 финансовый год.

Мера обеспечения не означает возобновление работы «Голоса Америки». Администрация Трампа, как ожидается, обжалует ее.

Основанный в 1942 году «Голос Америки» считался ключевым компонентом американской «мягкой силы», направленной на продвижение демократии за рубежом. С середины марта все службы вещателя, включая украинскую, прекратили работу.