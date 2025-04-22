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Хуситы ударили по американским авианосцам

22 апреля 2025, 23:39 847

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их кораблям.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

«Ракетные войска, подразделения, отвечающие за беспилотную авиацию, и военно-морские силы провели две военные операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson и сопровождающих их кораблей в Красном и Аравийском морях, применив крылатые ракеты и беспилотники», - отмечается в тексте.

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