Хуситы ударили по американским авианосцам

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их кораблям.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

«Ракетные войска, подразделения, отвечающие за беспилотную авиацию, и военно-морские силы провели две военные операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson и сопровождающих их кораблей в Красном и Аравийском морях, применив крылатые ракеты и беспилотники», - отмечается в тексте.