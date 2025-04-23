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Россия раскачивает Гагаузию. Молдова отвечает арестами

наша корреспонденция
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
02:03 414

В течение минувшей декады в Молдове вновь зазвучали резкие обвинения и претензии, а Гагаузскую автономию охватили протестные настроения. Одно за другим произошли события, которые региональные власти характеризуют как очередную атаку на Особый статус: состоялся суд над башканом Евгенией Гуцул, гагаузов лишили права предлагать прокурора, по селам прокатилась волна мероприятий по свору доказательств подкупа избирателей. Президент страны Майя Санду заявила, что, из Гагаузии хотят сделать «автономию Шора», но причин для взаимной ненависти нет.

Противоречивая ситуация в Молдове набирает обороты. С одной стороны, за полгода до выборов правящие власти стараются обезопасить своего президента и прозападный курс на случай поражения – обостряется конфронтация с оппозицией. Как стало известно на днях, парламентские выборы пройдут 28 сентября.

Риторика претензий Кишиневу была в полной мере озвучена на последнем митинге. Она включает и обвинения в покушении на статус автономии, и осуждение полиции, которая штрафует граждан

Гагаузия обращается в ООН из-за прокурора автономии

Одновременно к ООН, а еще к ЕС, ОБСЕ, Совету Европы, Венецианской комиссии и иностранным дипломатам апеллируют избранные представители Комрата. Народное собрание Гагаузии (НСГ – парламент автономии) опубликовало официальное заявление по поводу изменений в процедуре назначения регионального прокурора, введенных Кишиневом. Гагаузские законодатели просят международные инстанции «обратить внимание на вопиющие нарушения центральными властями Республики Молдова прав гагаузского народа и оказать содействие в их защите».

В заявлении также говорится о «деструктивных действиях», которые «дестабилизируют» обстановку и «ставят под угрозу межнациональный мир, установленный в стране».

Собственно, извечный конфликт между центром и автономией усугубился благодаря политическим успехам миллионер Илана Шора, который в своё время способствовал устранению с поста премьер-министра Молдовы другого миллионера, Влада Филата, с последующим привлечением оного к суду и ответственности в виде тюремного срока за вывод миллиарда из госказны. Однако и сам Шор был осужден в рамках «кражи века» и бежал из страны.

Илан Шор - эффективный инструмент Кремля. С ним ничего не могут поделать

Одноименная политическая партия под его председательством позже была объявлена вне закона, но спустя некоторое время фактически возобновила деятельность в виде предвыборного блока «Победа», о чем Шор объявил в Москве на специальном собрании в начале 2024 года. Хотя блок к выборам президента Молдовы не допустили, почти всех оппозиционных кандидатов связывали с так называемой «группой Шора», а полный провал прозападно ориентированной Майи Санду в Гагаузии и ряде других регионов объяснили подкупом избирателей.

Дело о подкупе и штрафы для гагаузов

В середине апреля правоохранительные органы Молдовы начали выписывать гражданам штрафы от 25 тысяч леев (около $1400) за электоральную коррупцию. Как пояснили для СМИ в управлении полиции Гагаузии, был запущен процесс «документирования 140 тысяч человек, которые фигурируют в уголовном деле как лица, получившие деньги».

На брифинге 15 апреля шеф молдавской полиции Виорел Чернэуцану заявил, что Гагаузия лидирует по данному показателю и что «в прошлом году этим людям было переведено более 39 миллионов долларов». В Кишиневе полученные суммы называют деньгами от Шора, в Гагаузии – помощью друзей.

Россия финансирует Гагаузию через пенсионеров и гастарбайтеров

Так, спикер НСГ Дмитрий Константинов пожаловался на запугивание пенсионеров, «чтобы они подписали протокол о получении денег перед выборами», и заверил, что переводы в Гагаузию на российские карты «Промсвязьбанка» никак не связаны с подкупом избирателей.

Данный процесс курировал фонд «Евразия», попавший под санкции США за организацию покупки голосов и связанный с Иланом Шором. Соглашение между «Евразией» и гагаузскими властями позже аннулировал суд, поскольку Комрат не имеет права заключать международные договоры без согласования с МИД Молдовы.

Никто не отрицает такую материальную помощь, приходившую в течение почти всего прошлого года. В Гагаузии её мотивировали тем, что зависящие от денежных переводов из России местные жители лишились средств к существованию из-за международных санкций против Москвы, ведь гагаузы по большей части выезжали на заработки не в Европу, а на восток. Напомним: в Молдове, согласно официальной статистике, до 25% домохозяйств получают деньги от родных, живущих и работающих за границей.

В Гагаузии Россию любят не из-за денег

В Гагаузии исторически склонны симпатизировать России, в том числе и вследствие регулярных трений с Кишиневом, который держится прозападного и прорумынского вектора. На выборах молдавского президента осенью прошлого года за победившую с минимальным отрывом Майю Санду гагаузы не голосовали категорически. И едва ли здесь можно отрицать роль российской помощи, пусть и не являвшейся прямым подкупом. А на днях глава государства сделала намек на сепаратистские тенденции.

Разумеется, полного единодушия относительно влияния Шора даже в руководстве Гагаузии не наблюдается. Но в свете предстоящих парламентских выборов тревоги правящей в Молдове власти по поводу голосования вполне оправданны – особенно, если учесть новое противостояние Кишинева и Комрата из-за башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

При изначальном, проявленном еще до войны, категорическом отвержении Майей Санду и её партией всего, что связано с Россией, президентская администрация и правительство старались не контактировать и с предшественницей Гуцул Ириной Влах. Избранную же два года назад главу автономии власти Молдовы фактически игнорировали, называя приспешницей ОПГ Шора. Сейчас политик предстала перед судом.

Гуцул наказали из-за Путина тюрьмой, а потом браслетом

Домашний арест башкана Гагаузии

До 9 апреля Евгения Гуцул находилась под предварительным арестом в СИЗО, откуда обращалась за поддержкой к лидерам США, России и Турции. Одно из последних писем она адресовала американскому вице-президенту Джею Ди Вэнсу и указала, что пишет из тюрьмы №13 Кишинева, «признанной международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания, предназначенным для убийц и насильников».

После решения суда о замене содержания под стражей на домашний арест Гуцул, обязанная носить специальный браслет, рассказала о нем в интервью молдавским СМИ: «Младшему сыну нравится». У башкана Гагаузии двое маленьких детей, на чём не раз акцентировали внимание оппозиционные политики и комментаторы. И Гуцул, и её сторонники категорически называют возбужденные против неё уголовные дела политическим преследованием и заказом правящих властей.

Напомним: Евгения Гуцул подверглась задержанию и аресту в рамках расследования подкупа избирателей во время выборов башкана. Её считают прямой ставленницей Илана Шора – в ходе предвыборной кампании за неё агитировали лидеры партии «Шор», а сама она работала в аппарате этого политформирования, с чем связано второе уголовное дело против неё. Еще Гуцул не раз открыто посещала Россию, встречалась с Путиным и делала фото на параде 9 Мая. Соответственно, враждебное отношение официального Кишинева к ней удивления не вызывает.

В честь праздника Пасхи к жителям Гагаузии обратился и.о. главы автономии, первый заместитель башкана Илья Узун, упомянувший, конечно, в поздравлении Евгению Гуцул. Сейчас её имя не сходит с передовиц многих местных СМИ, и даже противники «группы Шора» в Гагаузии предостерегают Кишинев от резких шагов.

Гагаузов не остановила даже Пасха

Так, два депутата НСГ составили заявление, где подчеркнули, что действия правящей власти «не ослабляют влияние Илана Шора, а, наоборот, — подпитывают его риторику, усиливают поляризацию в обществе и способствуют отчуждению автономии от центра» и что борьба с этим влиянием «используется как предлог для демонтажа автономных полномочий Гагаузии». Заявление прозвучало после перевода Гуцул под домашний арест и принятия нового решения о назначении прокурора автономии.

Одновременно с прогнозом выступил глава офиса госканцелярии в Гагаузии (подчиняется Кишиневу) Сергей Чернев, который считает, что Илан Шор готовит вариант досрочных выборов башкана вместе с выборами в НСГ. Причем, это должно произойти до парламентской электоральной кампании, чтобы сохранить и укрепить контроль Шора над властью в регионе.

Между тем, в Комрате регулярно проходят протестные акции. Наиболее крупный митинг состоялся на прошлой предпасхальной неделе, что, в целом, достаточно нетипично для гагаузов, строго следующих обычаям. Кстати, в подтверждение действительно напряженной ситуации в Гагаузии надо отметить еще одно отхождение от постоянной традиции – там отменили скачки и широкое празднование Хедерлеза в мае из соображений безопасности. Однако протесты, которые на протяжении многих лет прекрасно удавались сторонникам Шора, вероятнее всего продолжатся.

Санду противопоставляет России риторику и аресты

Риторика претензий Кишиневу была в полной мере озвучена на последнем митинге. Она включает и обвинения в покушении на статус автономии, и осуждение полиции, которая штрафует граждан, и упреки по поводу суда над Гуцул с предложением наградить её орденом.

Реакция Кишинева, похоже, не заставит себя ждать. Как стало известно на днях, правительство готовит закон, который позволит прекращать массовые акции через суд, если на них звучат призывы к военной агрессии, насилию, дискриминации, подрыву национальной безопасности или общественному порядку.

В свою очередь, президент Молдовы, выступая в парламенте перед Пасхой, обратилась к жителям Гагаузии и назвала ложью заявления о том, что Кишинев не желает им добра. Она также сказала: «Ненависть, которую пытаются посеять в вас, вредит нам всем». В ходе пасхальной поздравительной речи Майя Санду призвала молдаван идти по пути добра и прощать друг друга.

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