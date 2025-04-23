Массовые увольнения в ВОЗ из-за Трампа

Сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США привело к тому, что ее счета оказались в минусе, теперь ВОЗ вынуждена сворачивать программы и увольнять персонал. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Отказ Соединенных Штатов выплатить установленные взносы за 2024 и 2025 годы в сочетании с сокращением официальной помощи в целях развития со стороны некоторых других стран означает, что нам грозит дефицит фонда оплаты труда на двухлетний период 2026-2027 годов в размере от $560 млн до $650 млн», - приводит AFP слова главы ВОЗ.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что американское правительство по итогам шестинедельной проверки прекратило действие 83% программ этого агентства. По его словам, в рамках 5,2 тыс. контрактов, которые были аннулированы, десятки миллиардов долларов потрачены не в интересах США, а в некоторых случаях - во вред им.