USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

Массовые увольнения в ВОЗ из-за Трампа

01:32 467

Сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США привело к тому, что ее счета оказались в минусе, теперь ВОЗ вынуждена сворачивать программы и увольнять персонал. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Отказ Соединенных Штатов выплатить установленные взносы за 2024 и 2025 годы в сочетании с сокращением официальной помощи в целях развития со стороны некоторых других стран означает, что нам грозит дефицит фонда оплаты труда на двухлетний период 2026-2027 годов в размере от $560 млн до $650 млн», - приводит AFP слова главы ВОЗ.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что американское правительство по итогам шестинедельной проверки прекратило действие 83% программ этого агентства. По его словам, в рамках 5,2 тыс. контрактов, которые были аннулированы, десятки миллиардов долларов потрачены не в интересах США, а в некоторых случаях - во вред им.

Россия раскачивает Гагаузию. Молдова отвечает арестами
Россия раскачивает Гагаузию. Молдова отвечает арестами наша корреспонденция
02:03 414
Бакинский порт может оказаться в километре от моря
Бакинский порт может оказаться в километре от моря необратимая трагедия
22 апреля 2025, 21:36 5240
Империя, которая не может произвести один станок
Империя, которая не может произвести один станок сами пишут
03:04 323
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья Новый беспредел. Возбуждено уголовное дело, видео
22 апреля 2025, 20:17 4615
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
22 апреля 2025, 16:04 7791
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:12 5392
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:02 3332
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема
01:21 1025
Зеленский о предложении США признать Крым российским
Зеленский о предложении США признать Крым российским все еще актуально
22 апреля 2025, 21:32 6492
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота наша корреспонденция
00:56 1386
Путин предложил остановить бои в Украине?
Путин предложил остановить бои в Украине? обновлено 22:47
22 апреля 2025, 22:47 5256

ЭТО ВАЖНО

Россия раскачивает Гагаузию. Молдова отвечает арестами
Россия раскачивает Гагаузию. Молдова отвечает арестами наша корреспонденция
02:03 414
Бакинский порт может оказаться в километре от моря
Бакинский порт может оказаться в километре от моря необратимая трагедия
22 апреля 2025, 21:36 5240
Империя, которая не может произвести один станок
Империя, которая не может произвести один станок сами пишут
03:04 323
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья Новый беспредел. Возбуждено уголовное дело, видео
22 апреля 2025, 20:17 4615
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
22 апреля 2025, 16:04 7791
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:12 5392
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
22 апреля 2025, 12:02 3332
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема
01:21 1025
Зеленский о предложении США признать Крым российским
Зеленский о предложении США признать Крым российским все еще актуально
22 апреля 2025, 21:32 6492
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота
Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота наша корреспонденция
00:56 1386
Путин предложил остановить бои в Украине?
Путин предложил остановить бои в Украине? обновлено 22:47
22 апреля 2025, 22:47 5256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться