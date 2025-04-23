Несовершеннолетний сын Кадырова получил высокую должность

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, вероятно, получил новую высокую должность — секретаря Совета безопасности республики. На это обратило внимание «Агентство», отметив, что республиканский Совбез и официальные чеченские СМИ начали упоминать Адама именно в этом статусе.

«В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым», — приводит издание сообщение Совбеза. Этот текст был практически дословно перепечатан государственными медиа «Грозный-Информ» и «Чечня Сегодня», которые учреждены правительством Чечни.

Ранее должность секретаря Совбеза занимал племянник главы республики Хамзат Кадыров. Официального сообщения о смене руководства совещательного органа на данный момент не публиковалось. На сайте Совета безопасности Чечни по-прежнему значится, что секретарем является Хамзат Кадыров. Последняя новость о нем в государственных изданиях датирована 7 апреля — в этот день он был награжден юбилейной медалью Федерации профсоюзов Чеченской Республики.

Адам Кадыров оказался в центре общественного внимания в 2023 году после того, как избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, обвиненного в сожжении Корана. После инцидента Адам начал получать многочисленные награды и назначения.