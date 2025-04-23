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США смягчились к Китаю

00:55 378

Министр финансов США Скотт Бессент допустил деэскалацию в торговой войне с Китаем, сообщает агентство Bloomberg.

Глава ведомства считает, что обе стороны не смогут долго удерживать нынешний уровень напряженности в торговых отношениях, поэтому им придется искать пути выхода из ситуации.

Издание отмечает, что Бессент сделал это заявление на закрытом инвестиционном мероприятии и охарактеризовал взаимные пошлины между США и КНР как фактическое торговое эмбарго. По мнению министра, деэскалация произойдет уже в ближайшие месяцы, однако заключение всеобъемлющего торгового соглашения с Пекином растянется на более продолжительный срок, около двух-трех лет.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что США захотели с помощью торговых пошлин изолировать Китай на мировой арене. По ее данным, Вашингтон предложит 70 странам ограничить экономические и торговые связи с Пекином в обмен на снижение своих импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп развязал масштабную торговую войну, объявив 2 апреля о введении таможенных тарифов на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.

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