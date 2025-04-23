Истинный генерал против министра обороны с волевым лицом идиота

В последние два дня Вашингтон полнится слухами о возможном увольнении министра обороны Пита Хегсета. Причиной этого стало появление второго чата Signal, в котором глава Пентагона обсуждал со своими родственниками и знакомыми закрытую информацию. Как сообщалось ранее, 15 марта в американской столице разразился политический шторм, вызванный тем, что для обсуждения в чате Signal был по неосторожности приглашен журналист, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг и ему стали известны секретные данные о предстоящем нападении США на йеменских хуситов. Тогда в центре скандала оказался помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. А теперь стало известно о существовании другого чата, который назвали Signal 2. Его участниками были 13 человек, среди них супруга Хегсета, его брат, который сопровождал министра в ряде поездок, личный адвокат главы Пентагона и другие лица. Насколько можно понять, этот чат существовал продолжительное время, начиная с процедуры утверждения кандидатуры Хегсета в Конгрессе и на нем обсуждались не предназначенные широкой публике детали стратегии, которой должен был придерживаться кандидат, чтобы стать министром обороны.

То есть речь идет не об одноразовом обсуждении top secrets накануне ракетного обстрела хуситов, а о принятой Хегсетом долговременной практике по обмену мнениями на коммерческом сайте внутри узкого круга лиц. Haqqin. az детально отслеживал все сообщения, связанные с Хегсетом. Однако важно посмотреть на эту кухню изнутри. Что говорят о скандалах с министром обороны вашингтонские инсайдеры? Трамп публично поддержал Хегсета, сказав, что тот делает «отличную работу», и все домыслы вокруг Signal являются «фейками». В скобках отметим, что министр еще никак не проявил себя как талантливый руководитель. И то, что Трамп приписывает ему успехи в операции против хуситов, не подтверждается фактами. Те продолжают обстреливать баллистическими ракетами суда в Красном море, среди которых на этой неделе были два авианосца США.

Но главная озабоченность американских политиков связана даже не столько с чатом Signal, сколько с хаосом, который породил новый шеф Пентагона, невесть кто с волевым лицом идиота, в прошлом сильно пивший и не имеющий никакого военного опыта. Об этом хаосе и полной дезорганизации военного ведомства говорит Джон Уллиот, в недавнем прошлом лицо Пентагона. Он какое-то время проработал под Хегсетом, но недавно подал в отставку. Так вот, по словам Уллиота, министр уволил троих своих высокопоставленных сотрудников — Дэна Колдвилла, Колина Кэрролла и Дарина Седвика, которые были его преданными лоялистами. Поводом для увольнения послужило то, что все трое якобы не прошли тест на полиграфе. Однако, по словам Уллиота, никому из троих не было предложено проходить полиграф. И то, что утверждает Хегсет, «является чистой и легко разоблачаемой выдумкой». Всего же за время своей работы в Пентагоне этот любимчик Трампа, за шиворот втянутый в Министерство обороны, несмотря на противодействие значительной части законодателей, за два с небольшим месяца своей работы уволил 10 генералов и адмиралов.

Хегсет обещал на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в Конгрессе, что, заняв кресло министра, он бросит пить. Однако массовые увольнения профессионалов, проработавших в Пентагоне многие годы, может быть, сделаны лишь при сильной алкогольной интоксикации. Сотрудники Пентагона говорят, что в их ведомстве творится черт знает что. Люди побросали свою работу и думают только о том, кто станет следующим на увольнение. Вот это и беспокоит многих членов трамповской администрации - в условиях растущих вызовов со стороны Китая, России и Ирана Министерство обороны оказывается dysfunctional – не функциональным. Как говорит один из вашингтонских знатоков, «Трампу нравятся моложавый вид и жизненная сила Хегсета, но он может быстро устать от безумия, творящегося в Пентагоне». Другой источник говорит, что «такая ситуация не может продолжаться долго, и в конце концов Хегсет будет уволен, когда против него поднимется все возглавляемое им министерство». С таким выводом согласен даже протрамповский Fox News. Он говорит, что независимо от поддержки Трампа Хегсет может «взорваться изнутри».

Трамп по мнению большинства аналитиков не станет увольнять Хегсета сейчас, но он, как здесь говорят, «маргинализирует» эту личность, не будет придавать значения тому, что против него выступает его собственное министерство, но при этом постарается по мере возможностей исключить его из принятия важнейших решений, касающихся национальной безопасности. А нежелание убирать дилетанта объясняется тем, что Трамп может попытаться использовать армию - как он уже это обещал по время выборов - для пресечения внутренних протестов. Питу Хегсету достаточно только свистнуть, и он выведет военных на улицу в нарушение Конституции США. А само военное ведомство для исполнения своих главных обязанностей де-факто передано генералу Дэну Кейну, который в апреле принял присягу в качестве нового председателя Объединенного комитета начальников штабов американской армии. Он - один из немногих адекватных назначенцев Трампа. Кейн является профессиональным военным летчиком, пилотировавшим F-16. Он состоял на действительной службе в Национальной гвардии, потом занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам, а главное, участвовал в боевых действиях в Ираке в составе сил специальных операций. То есть знает военное ремесло не понаслышке в отличие от бывшего ведущего Fox Хегсета. Тот тоже когда-то служил, но имел звание майора и никогда не командовал даже взводом.