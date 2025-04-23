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США запрещают пищевые красители из нефти

11:27 590

Министерство здравоохранения США объявило об отказе от использования синтетических пищевых красителей на основе нефти.

«Слишком долго производителей не сдерживали, и они кормили американцев нефтехимией без их согласия», — заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что такие вещества представляют серьезную угрозу для здоровья и развития детей.

Глава FDA Марти Макари отметил, что США сталкиваются с эпидемией детского диабета, ожирения, депрессии и СДВГ, и предложил заменить вредные красители на натуральные.

Будет установлен национальный стандарт и сроки перехода на натуральные добавки. Под запрет попадут красители, включая цитрусовый красный №2 и оранжевый B.

В числе безопасных альтернатив названы фосфат кальция, экстракты гардении и бабочки горошка.

Решение принято в рамках программы «Сделаем Америку снова здоровой», поддерживаемой администрацией Дональда Трампа.

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