США запрещают пищевые красители из нефти

Министерство здравоохранения США объявило об отказе от использования синтетических пищевых красителей на основе нефти.
«Слишком долго производителей не сдерживали, и они кормили американцев нефтехимией без их согласия», — заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что такие вещества представляют серьезную угрозу для здоровья и развития детей.
Глава FDA Марти Макари отметил, что США сталкиваются с эпидемией детского диабета, ожирения, депрессии и СДВГ, и предложил заменить вредные красители на натуральные.
Будет установлен национальный стандарт и сроки перехода на натуральные добавки. Под запрет попадут красители, включая цитрусовый красный №2 и оранжевый B.
В числе безопасных альтернатив названы фосфат кальция, экстракты гардении и бабочки горошка.
Решение принято в рамках программы «Сделаем Америку снова здоровой», поддерживаемой администрацией Дональда Трампа.