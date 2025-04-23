Основателя Давосского форума подозревают в финансовых махинациях

По словам источников издания, совет попечителей решил начать расследование после получения анонимного письма. В нем говорилось, что Шваб просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени и использовал средства форума, чтобы платить за массаж в отелях. Жена Шваба Хильда проводила «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счет организации, утверждается в письме.

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клауса Шваба, который накануне объявил об отставке с поста председателя совета попечителей организации, заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках, сообщает The Wall Street Journal.

В ВЭФ заявили, что серьезно отнеслись к этим данным, но пока они недоказаны, и совет будет ждать результатов расследования, чтобы дать более подробный комментарий.

Швабы отрицают все обвинения, основатель ВЭФ намерен подать в суд на отправителя письма и «любого, кто распространяет эту ложь», заявил газете представитель супругов. По его словам, Шваб всегда возвращал средства форума, позаимствованные на оплату массажа.

В письме также выражается обеспокоенность по поводу того, как Шваб обращался с сотрудницами ВЭФ и как руководство форума на протяжении десятилетий не реагировало на случаи сексуальных домогательств и дискриминации по отношению к женщинам и чернокожим, о чем WSJ писала в прошлом году. В марте в ВЭФ сообщили, что в ходе расследования эти обвинения не подтвердились, однако были выявлены «проблемы в руководстве и управлении... которые не соответствуют установленным стандартам». Форум тогда пообещал поспособствовать «созданию рабочего места, где все сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми».

Шваб в начале апреля говорил о намерении покинуть пост, когда будет найден преемник. Financial Times писала, что процесс должен был завершиться к 2027 году, но его ускорило начатое расследование.