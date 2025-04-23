USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

Основателя Давосского форума подозревают в финансовых махинациях

11:52 511

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клауса Шваба, который накануне объявил об отставке с поста председателя совета попечителей организации, заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, совет попечителей решил начать расследование после получения анонимного письма. В нем говорилось, что Шваб просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени и использовал средства форума, чтобы платить за массаж в отелях. Жена Шваба Хильда проводила «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счет организации, утверждается в письме.

В ВЭФ заявили, что серьезно отнеслись к этим данным, но пока они недоказаны, и совет будет ждать результатов расследования, чтобы дать более подробный комментарий.

Швабы отрицают все обвинения, основатель ВЭФ намерен подать в суд на отправителя письма и «любого, кто распространяет эту ложь», заявил газете представитель супругов. По его словам, Шваб всегда возвращал средства форума, позаимствованные на оплату массажа.

В письме также выражается обеспокоенность по поводу того, как Шваб обращался с сотрудницами ВЭФ и как руководство форума на протяжении десятилетий не реагировало на случаи сексуальных домогательств и дискриминации по отношению к женщинам и чернокожим, о чем WSJ писала в прошлом году. В марте в ВЭФ сообщили, что в ходе расследования эти обвинения не подтвердились, однако были выявлены «проблемы в руководстве и управлении... которые не соответствуют установленным стандартам». Форум тогда пообещал поспособствовать «созданию рабочего места, где все сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми».

Шваб в начале апреля говорил о намерении покинуть пост, когда будет найден преемник. Financial Times писала, что процесс должен был завершиться к 2027 году, но его ускорило начатое расследование.

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 4
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 182
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1116
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2705
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5156
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1932
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4747
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1829
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 905
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5337
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1229

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 4
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 182
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1116
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2705
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5156
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1932
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4747
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1829
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 905
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5337
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться