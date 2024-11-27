Новое обвинение Кочаряну

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову на заседании Антикоррупционного суда в Ереване в четверг предъявлено переквалифицированное обвинение по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года.

Общественный обвинитель Айк Ованнисян в ходе судебного заседания изменил правовую оценку прежнего обвинения, выдвинув новое обвинение в соответствии со статьей 441 УК Армении (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжелые последствия), передает Интерфакс.