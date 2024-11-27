Новое обвинение Кочаряну
Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову на заседании Антикоррупционного суда в Ереване в четверг предъявлено переквалифицированное обвинение по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года.
Общественный обвинитель Айк Ованнисян в ходе судебного заседания изменил правовую оценку прежнего обвинения, выдвинув новое обвинение в соответствии со статьей 441 УК Армении (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжелые последствия), передает Интерфакс.
После смены власти в Армении в 2018 году по делу мартовских событий обвинение по статье 300.1 УК «свержение конституционного строя» было предъявлено Кочаряну, Хачатурову, а также бывшему министру обороны Сейрану Оганяну и бывшему руководителю аппарата президента, экс-вице-премьеру Армену Геворкяну. Оганяну и Геворкяну на заседании суда в четверг новые обвинения не предъявлены. Сам Кочарян в беседе с журналистами после заседания суда назвал новое обвинение «пыткой юриспруденции» и «абсурдом».
Дело касается событий 2008 года, когда президент Армении Роберт Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.