Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?

Сегодня в бакинском отеле Hilton состоялась пресс-конференция, посвященная Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года.

Приедет ли в Азербайджан команда Армении? Отвечая на этот вопрос, Айгюль Агаева - представительница Операционной компании Baku City Circuit, занимающейся организацией Игр, заявила, что приглашения отправлены всем странам СНГ. «Насчет участия команды Армении пока неизвестно, их участие на данный момент не подтверждено», - отметила она.

В Играх СНГ примут участие страны Содружества независимых государств, а также сборные приглашенных стран.

Было объявлено, что Игры пройдут под девизом «Победа в каждом сердце». Маскотами Игр будут Бабир и Лейла, созданные в образе кавказских леопардов.

Был представлен официальный сайт соревнований (cisgames2025.com) и странички в соцсетях.

Напомним, Игры пройдут в семи городах и районах - Гяндже, Габале, Шеки, Евлахе, Ханкенди, Гёйгёле и Мингячевире. Центром Игр будет Гянджа, где на новом центральном стадионе состоятся церемонии открытия и закрытия.

Участники будут соревноваться в 23 видах спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается прибытие около 5 500 участников.