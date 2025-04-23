Европа ставит крест на российском газе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Кроме того, Еврокомиссия ищет юридические способы, чтобы компании могли разрывать уже действующие контракты с российскими поставщиками без штрафов.

Так как ряд стран-членов ЕС выступает против введения санкций на российский газ, комиссия ищет альтернативные инструменты, чтобы ускорить отказ Европы от российских энергоносителей.

Планируется, что 6 мая будет представлена дорожная карта по снижению зависимости от российского газа. В документе должны быть изложены меры, которые нанесут больший ущерб России, чем странам ЕС, и не повлияют критически на энергетическую безопасность Европы.

Чиновники также отказались от идеи включать запрет на импорт российского СПГ в санкционные пакеты, так как некоторые государства пригрозили заблокировать такие меры.