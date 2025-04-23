Европа ставит крест на российском газе

Европейская комиссия изучает возможность запрета компаниям ЕС заключать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Рассматриваются варианты, включая торговые меры, которые ограничат спотовые закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими фирмами.
Кроме того, Еврокомиссия ищет юридические способы, чтобы компании могли разрывать уже действующие контракты с российскими поставщиками без штрафов.
Так как ряд стран-членов ЕС выступает против введения санкций на российский газ, комиссия ищет альтернативные инструменты, чтобы ускорить отказ Европы от российских энергоносителей.
Планируется, что 6 мая будет представлена дорожная карта по снижению зависимости от российского газа. В документе должны быть изложены меры, которые нанесут больший ущерб России, чем странам ЕС, и не повлияют критически на энергетическую безопасность Европы.
Чиновники также отказались от идеи включать запрет на импорт российского СПГ в санкционные пакеты, так как некоторые государства пригрозили заблокировать такие меры.