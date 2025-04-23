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Меньше Трампа, больше Tesla: Маск делает выбор

11:15 798

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что с мая значительно сократит время, уделяемое работе в Департаменте правительственной эффективности (DOGE), поддерживаемом президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова Маска.

На фоне падения акций Tesla более чем на 40% в этом году Маск отметил, что продолжит помогать Трампу, чтобы «расточительство и мошенничество не вернулись», но будет тратить на это лишь один-два дня в неделю.

Такое заявление прозвучало после отчета о слабых результатах Tesla в первом квартале: доходы от продажи автомобилей снизились на 20%, а чистая прибыль — на 71%.

Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией из Китая, устареванием модельного ряда и протестами в США и Европе. Кроме того, бренд пострадал от связей Маска с Трампом и его поддержки ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

По данным DOGE, за время участия Маска было сэкономлено около 160 млрд долларов. В это же время Tesla потеряла около 600 млрд рыночной капитализации.

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