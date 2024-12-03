Взрывы в российских городах

В районе российской авиабазы «Дягилево», что расположена возле города Рязань, прогремели взрывы.

По данным телеграм-канала Astra, взрывы прогремели ночью, один из них попал на видео.

Губернатор Рязанской области РФ Павел Малков заявил, что ПВО якобы сбила 3 БПЛА над территорией Рязанской области: «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет».

В городе-порту Новороссийске также прогремело несколько взрывов. «Горожане рассказывают, что большой силы взрыв будто ощутили физически: многим показалось, что их дома затряслись, в частности, на первой линии, кто-то пишет, что у него даже задрожала кровать», - говорится в публикации местных СМИ.