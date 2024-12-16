Все ищут брата Башара Асада

Министерство внутренних дел Ирака опровергло информацию о том, что Махир Асад, брат свергнутого президента Сирии Башара Асада, его правая рука и глава 4-й бронетанковой дивизии, находится в стране. После падения режима судьба младшего брата Асада остается неизвестной, пишут израильские СМИ.

«Новости в социальных сетях о присутствии Махира Асада, брата бывшего президента Сирии на территории Ирака, являются ложными», - заявил государственным СМИ Микдад Мири, пресс-секретарь иракского МВД.

Официальное заявление Ирака появилось после того, как ряд СМИ накануне сообщил, что Махир Асад бежал из Сирии и сейчас проживает в Ираке в провинции Сулеймания. Источники утверждают, что ему дал убежище лидер Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафель Талабани. Власти иракского Курдистана отказались комментировать публикации.

В то же время Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что появились новости о том, что Махир Асад находится в России, куда он прибыл после того, как его переправили в Ирак на вертолете.