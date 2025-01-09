Турция похвалила Пашиняна

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал важными послания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об установлении мира с Азербайджаном.

«В нашем регионе открылось окно исторической возможности для прочного мира, стабильности и процветания. Я верю, что и Армения будет действовать с долгосрочным стратегическим восприятием.

Считаем важными позитивные послания премьер-министра Пашиняна в этом направлении. Мы констатируем, что он выражает позицию в пользу мира, способствует положительному прогрессу в этом процессе. Анкара продолжает содействовать двусторонним переговорам между сторонами без посредников. Установление мира принесет с собой новые возможности, не имеющие аналогов в развитии нашего региона», - сказал Фидан. Он подчеркнул, что положительное и смелое поведение Пашиняна в этом вопросе бросается в глаза.

По словам министра, между Арменией и Азербайджаном остались несогласованными несколько пунктов, и Турция надеется, что мирное соглашение будет подписано уже в 2025 году.