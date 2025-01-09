USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Турция похвалила Пашиняна

новость дополнена
17:06 5372

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал важными послания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об установлении мира с Азербайджаном.

«В нашем регионе открылось окно исторической возможности для прочного мира, стабильности и процветания. Я верю, что и Армения будет действовать с долгосрочным стратегическим восприятием.

Считаем важными позитивные послания премьер-министра Пашиняна в этом направлении. Мы констатируем, что он выражает позицию в пользу мира, способствует положительному прогрессу в этом процессе. Анкара продолжает содействовать двусторонним переговорам между сторонами без посредников. Установление мира принесет с собой новые возможности, не имеющие аналогов в развитии нашего региона», - сказал Фидан. Он подчеркнул, что положительное и смелое поведение Пашиняна в этом вопросе бросается в глаза.

По словам министра, между Арменией и Азербайджаном остались несогласованными несколько пунктов, и Турция надеется, что мирное соглашение будет подписано уже в 2025 году.

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5373
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2779
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4879
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6336
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2733
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1201
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12576
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2612
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3459
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6369

ЭТО ВАЖНО

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5373
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2779
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4879
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6336
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2733
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1201
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12576
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2612
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3459
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться