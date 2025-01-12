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Массовые увольнения в «Газпроме»

15:09 891

Письмо с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера о сокращениях численности центрального аппарата компании подлинное. Об этом Forbes сообщил зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов.

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — сказал Куприянов изданию.

О планах массовых сокращений в «Газпроме» ранее сообщил петербургский портал 47news. Он отмечал, что в компании рассматривается идея о сокращении центрального аппарата компании вдвое, с 4100 до 2500 человек. Информация об этом содержалась в опубликованном изданием письме Илюхиной Миллеру. Оно было отправлено 23 декабря и называлось «Об изменении подходов к управлению персоналом».

В опубликованном изданием письме говорилось, что численность сотрудников администрации «Газпрома» (центрального аппарата и филиала 644 в Санкт-Петербурге) более 4100 человек, фонд оплаты труда которых достиг более чем 50 млрд руб. «Вызовы, стоящие перед группой «Газпром», требуют сокращения сроков подготовки и принятия решений, для чего необходимо провести работу по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов, порождаемых персоналом, не занятым на регулярной основе в деятельности общества».

Для этого Илюхина предложила сократить численность администрации компании до порядка 2500 сотрудников, а высвободившиеся средства «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».

В 2015 году «Газпром» намеревался увеличить численность сотрудников на 1%. Так тогда в компании отвечали на сообщения «Интерфакса» об обсуждении сокращения персонала на 15–25%. В 2017 году в «Газпроме» и дочерних компаниях готовились сокращения до 500 человек. Это было связано с идей поэтапного перехода к реализации новых проектов инвестпрограммы концерна на основе EPC-контрактов, сообщали источники РБК.

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