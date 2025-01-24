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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Немец напишет арабам гимн

16:10 1200

Саудовская Аравия ведет переговоры с немецким композитором, лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» Хансом Циммером о создании новой музыкальной версии национального гимна. Об этом сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Глава управления опубликовал в соцсети X фотографию с композитором, назвав его «одним из величайших музыкантов нашего времени». «Мы много обсуждали будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. Среди них - создание новой музыкальной редакции саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты», - написал он.

Турки Аль аш-Шейх также сообщил, что Управление по развлечениям рассчитывает привлечь Циммера к созданию оригинального музыкального произведения под названием «Аравия», вдохновленного культурным наследием королевства. Кроме того, по словам главы управления, композитор может принять участие в создании саундтрека к предстоящему саудовскому фильму «Битва за Ярмук».

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