Рютте: «Путин не посмеет атаковать НАТО»
Президент России Владимир Путин не посмеет атаковать даже один квадратный километр территории НАТО, поскольку РФ немедленно подвергнется широкомасштабной атаке, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Если Путин считает, что он может без значительного риска для своей страны и своей армии атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать», - заявил он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно разведданных, что Россия может планировать атаку на другую страну НАТО в течение следующего года.
Рютте отметил, что сдерживающая сила Альянса сейчас в очень хорошем состоянии.
«Проблема в том, что через четыре или пять лет, если мы не примем необходимых решений сейчас, мы можем столкнуться с серьезными трудностями», - подчеркнул генсек.