Рютте: «Путин не посмеет атаковать НАТО»

«Если Путин считает, что он может без значительного риска для своей страны и своей армии атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать», - заявил он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно разведданных, что Россия может планировать атаку на другую страну НАТО в течение следующего года.

Рютте отметил, что сдерживающая сила Альянса сейчас в очень хорошем состоянии.

«Проблема в том, что через четыре или пять лет, если мы не примем необходимых решений сейчас, мы можем столкнуться с серьезными трудностями», - подчеркнул генсек.