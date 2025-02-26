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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Когда встретятся Путин и Трамп?

14:03 1325

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться, ее следует хорошо подготовить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что она должна состояться и должна быть хорошо подготовлена», - сказал он.

Песков также отметил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.

«Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях», - сказал он.

Отвечая на вопрос «о привлечении китайских миротворцев в Украину», пресс-секретарь президента РФ заявил, что «Россия не поднимала данный вопрос».

Песков также отказался комментировать планы президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам до официальных заявлений.

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