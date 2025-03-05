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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Киев обратился к Москве с призывом

13:17 1621

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия должна подтвердить свое искреннее намерение завершить войну.

«Если Россия действительно стремится к завершению военных действий, она обязана прекратить ежедневные обстрелы Украины немедленно», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях сообщение, где похвалил «сильное лидерство» президента США Дональда Трампа, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как «досадную».

Зеленский заявил, что готов «сесть за стол переговоров» с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также то, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

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