Киев обратился к Москве с призывом

«Если Россия действительно стремится к завершению военных действий, она обязана прекратить ежедневные обстрелы Украины немедленно», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях сообщение, где похвалил «сильное лидерство» президента США Дональда Трампа, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как «досадную».

Зеленский заявил, что готов «сесть за стол переговоров» с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также то, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.