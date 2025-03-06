Тегеран о переговорах России с США

Россия всегда учитывает интересы своих союзников, и в переговорах с США она обязательно примет во внимание позицию Ирана.

Об этом заявил зампредседателя комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Аббас Могтадаи.

«Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения с Россией и Китаем, странами, которые в любых внешнеполитических взаимодействиях учитывают интересы своих партнеров. Так что Россия будет учитывать интересы Ирана в своих переговорах с США», — отметил он в интервью порталу Didban Iran.