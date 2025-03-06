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Кто истребляет тюленей в Новханы?

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Ульвия Худиева
17:33 1775

На побережье Каспийского моря в районе Новханы обнаружены туши тюленей. В социальных сетях опубликованы соответствующие кадры. Их автор утверждает, что на телах животных имеются огнестрельные ранения, а головы отрезаны.

Пользователи соцсетей предполагают, что тюленей могли убить с целью получения жира, который широко используется в косметической и медицинской промышленности.

Специалисты Государственной службы экологической безопасности, Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства пищевой безопасности взяли образцы для исследования.

Доктор биологических наук, профессор, директор Центра «Голубые технологии в устойчивом развитии» при Академии государственного управления при президенте Азербайджана Мехман Ахундов в беседе с haqqin.az отметил, что гибель тюленей ежегодно фиксируется в конце февраля – марте. По его словам, осенью большая часть каспийских тюленей мигрирует на север, где взрослые особи размножаются до начала весны, а затем возвращаются в центральную и южную части Каспия.

«Исследования показывают, что старые особи могут не выдержать возвращения и погибают естественной смертью. Скорее всего, такие ослабленные тюлени, погибшие естественным образом, были вынесены на северное побережье Апшеронского полуострова вследствие сильных северных ветров», – пояснил Ахундов.

Он также подчеркнул, что проведенная экспертиза не выявила огнестрельных ранений: «Обычно пулевые отверстия небольшие, а в данном случае – крупные разрывы. Скорее всего, тюлени погибли около двух-трех недель назад, их вынесло на берег, и повреждения появились уже после этого. Иногда на телах тюленей находят следы рыболовных сетей, но в этом случае нет и таких следов. Головы животным никто не отрезал – у некоторых череп раскололся при ударе о камни».

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