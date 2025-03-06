Кто истребляет тюленей в Новханы?

На побережье Каспийского моря в районе Новханы обнаружены туши тюленей. В социальных сетях опубликованы соответствующие кадры. Их автор утверждает, что на телах животных имеются огнестрельные ранения, а головы отрезаны.

Пользователи соцсетей предполагают, что тюленей могли убить с целью получения жира, который широко используется в косметической и медицинской промышленности.

Специалисты Государственной службы экологической безопасности, Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства пищевой безопасности взяли образцы для исследования.