Ким Чен Ын открыл первый в стране компьютерный клуб без компьютеров

Заведение расположилось в новом небоскребе района Хвасон в Пхеньяне. Оно рассчитано на 300 игроков и призвано улучшить материальное и культурное благосостояние граждан столицы.

На фотографиях с места видно, что в клубе пока нет компьютеров и мониторов, но в большом количестве представлены бильярдные столы и игровые компьютерные кресла. При этом газета обратила внимание, что для поставки оборудования в новый клуб КНДР, вероятно, придется искать способы ввозить комплектующие в обход санкций.

Отмечается, что власти намерены тщательно контролировать содержание игровых материалов, исключая угрозу политическому режиму. Посетителям будут предлагаться модифицированные версии зарубежных игр.