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Баку во власти стихии: Огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: Огромные убытки

Украина в режиме войны до августа

12:41 983

Верховная Рада 16 апреля продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 6 августа 2025 года.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о 15-м по счету продлении с начала полномасштабной войны. Новый срок начинает действовать с 05:30 утра 9 мая и продлится 90 суток.

За соответствующее решение о военном положении проголосовали 357 депутатов, против – один. Продление мобилизации поддержали 346, один был против, еще один – воздержался.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский — без этого решения не вступят в силу.

Предыдущий раз Рада продлевала оба режима в январе — тогда срок был установлен до 9 мая. Зеленский ранее подчеркивал, что выборы в Украине пройдут только после окончания войны и отмены военного положения.

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