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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Крупнейшие учения в Эстонии

14:47 177

С 5 по 23 мая в Эстонии пройдут крупномасштабные военные учения «Siil 2025» («Еж»), в которых будут задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих и резервистов, сообщает ERR.

Главной целью маневров станет проверка боеготовности национальных сил обороны, отработка взаимодействия региональных подразделений и навыков быстрого реагирования в условиях кризиса.

Учения охватят всю территорию страны, с особым акцентом на Северо-Восточный оборонный округ и 1-ю пехотную бригаду.

К маневрам привлекут не только регулярные войска, но также резервистов, курсантов, полицию, спасательные службы и членов Союза обороны Эстонии (Kaitseliit).

По словам майора Томаса Пярнпуу, отвечающего за транспортное обеспечение, учения позволят оценить надежность командования, логистики и способность защищать ключевую инфраструктуру при внешней угрозе.

В «Siil 2025» также примут участие силы НАТО: ожидается прибытие более 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Дании и других стран. Однако основной акцент Эстония делает на интеграции собственных резервных и мобилизационных ресурсов.

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