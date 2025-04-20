Папа не забыл и об Азербайджане

Говоря об «опустошенной войной» Украине, Папа призвал все заинтересованные стороны продолжать усилия по установлению «справедливого и прочного мира».

Понтифик поприветствовал собравшихся у собора святого Петра в Ватикане, поздравив их с праздником, послание Urbi et Orbi зачитал архиепископ Диего Равелли.

Папа Римский Франциск в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи призвал к мирному урегулированию военных конфликтов, передает Vatican News.

Папа упомянул и регион Южного Кавказа, пожелав достижения окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Никакой мир невозможен без подлинного разоружения! Потребность каждого народа в обеспечении собственной обороны не может превратиться во всеобщую гонку за перевооружением. Я призываю всех в мире, на ком лежит политическая ответственность, не поддаваться логике страха, которая закрывается, а использовать имеющиеся ресурсы для помощи нуждающимся, борьбы с голодом и поощрения инициатив, способствующих развитию. Это «оружие» мира: то, которое строит будущее, а не сеет смерть!» — сказано в пасхальном послании Папы.

Франциск призвал к миру на Святой Земле, где «в этом году Пасху отмечают одновременно католики и православные». «Выражаю близость страдающим христианам в Палестине и Израиле, как и всему израильскому и всему палестинскому народу», - провозглашается в послании.

Впервые за последние 11 лет совпали по дате католическая и православная пасха. Сам Папа не смог возглавить службу, делегировав эту обязанность кардиналу Анджело Комастри.