Суд вынес приговор «Курду Эльнуру»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу криминального авторитета Эльнура Аббасова, известного как «Курд Эльнур».
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева был оглашен приговор.
Согласно решению суда, Эльнур Аббасов приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Отметим, что Эльнура Аббасова задержали 7 января 2024 года по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 221.1 (хулиганство), 228.4 (незаконное приобретение и ношение огнестрельного и холодного оружия), 234.4.3, 234.2, 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере).