USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

«Трогательная забота» России об Армении

14:24 1493

Россия «обеспокоена» стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что страны Запада пытаются втянуть Ереван в «геополитическую игру».

«Хорошо известно, что благодаря участию в ЕАЭС Армения развивается динамичными этапами, наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана областях. И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников», — сказал Грушко журналистам.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатрян принял во втором, окончательном, чтении закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя дорожную карту евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.

Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 1047
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 1494
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту
12:12 2772
Москва претендует и на Индонезию
Москва претендует и на Индонезию странная геополитика; все еще актуально
01:18 5376
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые фото; видео
14:01 599
Израильтяне репетируют войну с Ираном
Израильтяне репетируют войну с Ираном видео
13:46 1056
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
13:24 1907
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
13:13 1262
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
12:28 1802
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему
12:02 1836
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку новая геополитика
00:47 5384

ЭТО ВАЖНО

Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 1047
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 1494
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту
12:12 2772
Москва претендует и на Индонезию
Москва претендует и на Индонезию странная геополитика; все еще актуально
01:18 5376
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые фото; видео
14:01 599
Израильтяне репетируют войну с Ираном
Израильтяне репетируют войну с Ираном видео
13:46 1056
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
13:24 1907
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
13:13 1262
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
12:28 1802
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему
12:02 1836
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку новая геополитика
00:47 5384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться