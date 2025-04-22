«Трогательная забота» России об Армении

Россия «обеспокоена» стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что страны Запада пытаются втянуть Ереван в «геополитическую игру».

«Хорошо известно, что благодаря участию в ЕАЭС Армения развивается динамичными этапами, наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана областях. И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников», — сказал Грушко журналистам.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатрян принял во втором, окончательном, чтении закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя дорожную карту евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.