Краткая беседа Гафаровой и Симоняна

Спикер парламента Армении Ален Симонян провел короткую беседу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Петербурге, о чем сообщил на брифинге.

Симонян и Гафарова на прошлой неделе участвовали в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Спикер армянского парламента выразил несогласие с тем, что переговоры Еревана и Баку зашли в тупик. Симонян выразил уверенность, что Азербайджану также выгодна скорейшая нормализация.

Ранее Симонян, рассказывая о своих встречах с Сахибой Гафаровой, назвал их «долгожданными и дружелюбными»: «Когда я встречаюсь с коллегой (спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой), то такое впечатление, будто это какая-то долгожданная, дружелюбная встреча».