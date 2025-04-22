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Краткая беседа Гафаровой и Симоняна

14:40 1050

Спикер парламента Армении Ален Симонян провел короткую беседу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Петербурге, о чем сообщил на брифинге.

Симонян и Гафарова на прошлой неделе участвовали в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Спикер армянского парламента выразил несогласие с тем, что переговоры Еревана и Баку зашли в тупик. Симонян выразил уверенность, что Азербайджану также выгодна скорейшая нормализация.

Ранее Симонян, рассказывая о своих встречах с Сахибой Гафаровой, назвал их «долгожданными и дружелюбными»: «Когда я встречаюсь с коллегой (спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой), то такое впечатление, будто это какая-то долгожданная, дружелюбная встреча».

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