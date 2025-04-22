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Украина установила рекорд скорости на пути в ЕС

16:59 994

В Еврокомиссии заявили, что скрининг украинского законодательства на соответствие нормам ЕС проходит с беспрецедентной для Евросоюза скоростью.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Мерсье подчеркнул, что процесс расширения ЕС остается приоритетом, а Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству. По его словам, скрининг происходит ускоренно благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии и украинской стороны.

Украина, по словам Мерсье, готова к открытию первого переговорного кластера «Основы», но необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Вопрос остается открытым из-за позиции Венгрии, которая выдвинула дополнительные условия, касающиеся прав венгров Закарпатья.

«Обсуждение продолжается в Совете ЕС. Со своей стороны Комиссия оказывает Украине всестороннюю поддержку – техническую, политическую и финансовую», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина движется к ЕС с самым быстрым темпом за всю историю расширения. В феврале 2025 года Венгрия заблокировала открытие первого кластера и пообещала сохранять блокировку до завершения «консультаций» с населением, запланированных до конца июня.

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