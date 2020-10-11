Лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян назвал ситуацию в зоне боевых действий критической. На этот раз Арутюнян поделился на своей странице в соцсети Facebook фотографиями со встречи с группой вооруженных боевиков в Нагорном Карабах е.

«Ситуация продолжает оставаться критической. Я продолжаю активные встречи с отрядами самобороны. Мы все, как один, должны восстать. На алтаре вопрос спасения родины», - написал Арутюнян, добавив, что на фронт отправляются ветераны первой карабахской войны.

Стоит отметить, что после бравых заявлений о том, что «армянская армия не отступила ни на шаг», лидеры карабахских сепаратистов и армянские военные пропагандисты начали признавать, что ситуация для них сложилась критическая. В частности, это связано с неопровержимыми доказательствами успехов Азербайджанской армии и сокрушительных ударов по армянской армии.

Теперь армянские военные вооружают автоматами и направляют на фронт 50-60 летних стариков, участвовавших еще в первой карабахской войне.