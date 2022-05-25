Ильхам Алиев: О каком статусе «Нагорного Карабаха» может идти речь, если мы определяем границы с Арменией?

«Я уже высказал свое мнение по поводу Минской группы, не считаю нужным еще раз повторять это. Сейчас постконфликтный период. Мы живем в этот период, диктуем повестку и в постконфликтный период, и за полтора года, прошедшие после войны, добились того, чего хотели. Мы добились, или же добиваемся всего, о чем я говорил. Во-первых, весь мир, ведущие страны и ведущие международные организации приняли новые реалии. Это было очень важно, так как могло быть и иначе. Это наш очень большой политический успех. Во-вторых, ведущие международные организации уже принимают за основу нашу повестку. Я говорил, что мы должны определить границы с Арменией. Армения отказывалась от этого полтора года.

А что получилось в итоге? 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий. Это имеет очень большое значение. Мы определим границы, что очень важно. Так как эти границы тоже были оккупированы армянами. С другой стороны, это автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении. Потому что, если мы определяем границы, то о каком статусе «Нагорного Карабаха» может идти речь?! Есть Карабахская зона, Карабахский край. Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией имеет большое значение», - подчеркнул глава государства.