Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:43

Похоже, недовольство Европейского сообщества политикой и провокационными заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достигло апогея. Что неудивительно, если учесть, что в своей риторике Орбан превзошел даже инициатора войны в Украине, развязанной Россией. Европейские наблюдатели отмечают, что Виктор Орбан, публично принижающий украинскую государственность и борьбу украинцев с российским вторжением, открыто критикует решения европейских органов управления, демонстративно отказываясь выполнять коллективные установки Евросоюза – решения Еврокомиссии и Евросовета.

В частности, Орбан, заявляя о неэффективности экономических санкций против России, сравнивает Европу с карликом, сражающимся с энергетическим великаном, и называет санкции «выстрелом в ногу», поскольку из-за них зимой может парализовать до 40 процентов европейской промышленности. По словам венгерского премьер-министра, если конфликт с Россией затянется (Орбан не исключает, что вооруженные столкновения между Россией и ВСУ могут продлиться до 2030 года), то Украина рискует остаться без половины своих земель. Главный же стратегический просчет Евросоюза Орбан видит в том, что после вмешательства Запада локальный конфликт стал глобальным и грозит человечеству Третьей мировой войной. Политический курс Виктора Орбана, и в этом сходятся почти все аналитики, резко противоречит стратегии Евросоюза. В то время, когда лидеры Европы декларируют стремление оказывать Украине экономическую и военно-техническую помощь, сознательно идя на определенные лишения, которых, как ожидается, будет немало предстоящей зимой, премьер-министр Венгрии и мысли не допускает о каких-либо ограничениях для своей страны. Более того, на фоне принятых государствами Евросоюза ограничений импорта российских энергоносителей Орбан обвинил Брюссель в «сползании к военной экономике» и потребовал за предстоящие лишения миллиардные компенсации. Орбан также не поддержал соглашение ЕС о сокращении потребления газа, демонстративно проанонсировав сделку по покупке у России 700 миллионов кубометров.

Орбана не остановили ни критика лидеров и общественности ряда европейских государств, ни угрозы выставить Венгрию из Евросоюза. Орбан упорно продолжал идти против коллективных решений Брюсселя, ссылаясь на верховенство законов его страны и интересы народа Венгрии. Казалось бы, сбить с избранного пути единственного в Евросоюзе политика, который поддерживает дружеские отношения с президентом Путиным, уже вряд ли кому удастся. Но, как выяснилось, возможность обуздать строптивого премьер-министра Венгрии, не исключено, лежит на поверхности. Как стало известно, Еврокомиссия, рассмотрев вопрос о замораживании до 65 процентов выплат Венгрии по трем основным программам из фонда сбалансированного развития ЕС, порекомендовала временно не переводить Венгрии порядка 7,5 миллиарда евро, поскольку Будапешт не предпринимает должных усилий по борьбе с… коррупцией. Любопытно, что Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации, сделал это заявление по итогам экстренного заседания коллегии ЕК, созванного впервые за всю историю Евросоюза в выходной день.