Новые жители Джебраила
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
На этот раз в город Джебраил возвращаются 32 семьи – 153 человека.
В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 30 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, выполняют должностные обязанности в местных отделениях государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.