Хаменеи не согласен с Пезешкианом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан намеревался возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

«Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США», - приводит агентство IRNA выдержку из выступления Пезешкиана в парламенте страны.

Президент Ирана сказал, что политика властей страны должна соответствовать позиции верховного лидера.

В начале февраля аятолла Хаменеи отказался обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном «недальновидно, неразумно и недостойно».