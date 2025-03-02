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Хаменеи не согласен с Пезешкианом

16:25 959

Президент Ирана Масуд Пезешкиан намеревался возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

«Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США», - приводит агентство IRNA выдержку из выступления Пезешкиана в парламенте страны.

Президент Ирана сказал, что политика властей страны должна соответствовать позиции верховного лидера.

В начале февраля аятолла Хаменеи отказался обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном «недальновидно, неразумно и недостойно».

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