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Посла Турции в Иране вызвали в МИД

13:28 1261

Посла Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыча пригласили в МИД Ирана, где его принял помощник министра иностранных дел Ирана Махмуд Хайдари. В ходе встречи Хайдари, коснувшись недавних заявлений министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, подчеркнул необходимость «избегать заявлений, наносящих ущерб двусторонним отношениям».

Он также отметил, что «продолжающаяся агрессия и экспансионистская политика израильского режима представляют собой самую большую угрозу стабильности и безопасности в регионе».

В свою очередь, посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч подтвердил позицию своей страны в вопросе сохранения и расширения добрососедских отношений с Ираном. Он сообщил, что передаст позицию МИД Ирана Министерству иностранных дел своей страны.

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