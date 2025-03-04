Посла Турции в Иране вызвали в МИД

Посла Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыча пригласили в МИД Ирана, где его принял помощник министра иностранных дел Ирана Махмуд Хайдари. В ходе встречи Хайдари, коснувшись недавних заявлений министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, подчеркнул необходимость «избегать заявлений, наносящих ущерб двусторонним отношениям».

Он также отметил, что «продолжающаяся агрессия и экспансионистская политика израильского режима представляют собой самую большую угрозу стабильности и безопасности в регионе».

В свою очередь, посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч подтвердил позицию своей страны в вопросе сохранения и расширения добрососедских отношений с Ираном. Он сообщил, что передаст позицию МИД Ирана Министерству иностранных дел своей страны.