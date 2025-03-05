Украина шокирована решением США

"Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв его, мы утратили мотивацию", — отметил он, подчеркнув, что прекращение помощи негативно скажется на украинской армии.

Решение о приостановке военной помощи США было принято после перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля. Распоряжение вступило в силу 4 марта и касается всего вооружения США, которое еще не находится на территории Украины, включая оружие, доставляемое через транзитные зоны в Польше и перевозимое самолетами и кораблями.

Приостановка будет действовать до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. 5 марта Трамп сообщил, что получил от украинского президента послание о готовности сесть за стол переговоров.