Украина спасает торговый безвиз с ЕС

Киев готов пойти на уступки по ряду чувствительных сельскохозяйственных продуктов, включая сахар, птицу и яйца, при условии сохранения более широкого доступа к рынку ЕС.

Об этом пишет Politico со ссылкой на торгового представителя Украины Тараса Качку.

Украинская сторона предлагает модель частичной либерализации — сохранение открытого доступа для большинства товаров при одновременном возвращении квот на ограниченный перечень продукции. «Мы не просим ничего серьезного по сахару или птице. Готовы к частичной либерализации — вопрос в объемах», — отметил Качка.

Киев подчеркивает, что не желает повторения американского подхода времен Дональда Трампа, когда внешнеэкономическая политика менялась резко и односторонне. «Это не как в США, где Трамп просто что-то подписывает, и бум — политика меняется», — заявил он, отметив, что переговоры с ЕС проходят конструктивно, несмотря на замедление темпов.