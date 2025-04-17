В боях под Белгородом погиб Хорват

На российско-украинском фронте погиб один из командиров «Правого сектора» Василий Малкович (Хорват). Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк в своем Telegram-канале.

«Хорват (Василий Малкович) погиб. Он всю свою молодую жизнь возложил на борьбу. У него были непоколебимые убеждения и идеалы сильной независимой Украины», - написал экс-депутат.

Российские СМИ уточняют, что Малкович погиб в боях в Белгородской области.

По данным украинских СМИ, Малкович родился в 1992 году в Прикарпатье. В 2016 году он «отметился» участием в крупной драке на закарпатском горнолыжном курорте. В результате массовой драки несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.