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Молдову ждут парламентские выборы

14:34 288

Парламент Молдовы назначил дату проведения выборов в законодательный орган на 28 сентября. Соответствующее постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности на заседании.

«Проект постановления о назначении даты парламентских выборов одобрен 57 голосами», - констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.

«Назначить проведение выборов парламента на 28 сентября 2025 года…» - говорится в постановлении, которое зачитала глава юридической комиссии парламента Вероника Рошка.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов предложил назначить парламентские выборы на конец июля, но инициатива не получила поддержки. Перед назначением даты выборов в парламенте выступила президент страны Майя Санду, которая в своем обращении к избирателям сказала о важности сохранения проевропейского курса.

Молдова - парламентская республика, где кандидатура премьера и состав правительства должны получить подтверждение законодателей. Выборы проводятся по единому избирательному округу.

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