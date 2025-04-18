Большой пасхальный обмен пленными

Россия и Украина договорились о новом обмене пленными, который состоится в субботу, 19 апреля, при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

Стороны обменяют по 246 пленных с каждой стороны. Кроме того, будет возвращено 46 тяжелораненых военнослужащих. Обмен проходит на фоне резонансного заявления госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что Вашингтон может отказаться от попыток добиться мирного урегулирования, если в ближайшие дни не появятся явные сигналы к перемирию.

С начала полномасштабной войны Украина и Россия уже провели множество обменов при посредничестве ОАЭ. Общее число освобождённых с их участием достигло 3 233 человека.