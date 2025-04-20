У Трампа устали от войны в Украине

Заявления президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат «жестко», но они должны быть таковыми.

«Мы устали от того, что происходит. В мире очень много других проблем, в которые США должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго», — сказал Келлог.

При этом спецпредставитель президента США отметил, что есть возможность завершить эту войну.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. 18 апреля госсекретарь Марко Рубио также отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.