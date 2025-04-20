У Трампа устали от войны в Украине

Заявления президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат «жестко», но они должны быть таковыми.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, сообщает Fox News.
«Мы устали от того, что происходит. В мире очень много других проблем, в которые США должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго», — сказал Келлог.
При этом спецпредставитель президента США отметил, что есть возможность завершить эту войну.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. 18 апреля госсекретарь Марко Рубио также отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.