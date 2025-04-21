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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Россия не оставила Сирию без зерна

14:45 461

Сирия возобновила морские поставки зерна из России. В сирийский порт Латакия прибыл первый корабль с пшеницей после свержения экс-президента Башара Асада в декабре прошлого года. Новое руководство Сирии утверждает, что импорт зерна и продовольствия не нарушает санкции США и ООН, однако финансовые сложности препятствуют сделкам с международными поставщиками.

Сирийские власти не акцентируют внимание на российском происхождении груза. По их данным, судно доставило 6600 тонн пшеницы, но страна-отправитель официально не названа. Источник среди трейдеров сообщил Reuters, что пшеница прибыла из России. «Это важный шаг к восстановлению экономики», — отметили представители пограничной службы Сирии. В 2025 году страна в основном зависела от сухопутных поставок из соседних государств.

Отметим, что Россия и Иран были ключевыми поставщиками пшеницы и нефтепродуктов для правительства Асада, но после его бегства в Москву в 2024 году поставки приостановились. В этом году Москва начала контакты с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», контролирующей власть в Сирии. 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и президентом России Владимиром Путиным, после чего сотрудничество активизировалось.

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