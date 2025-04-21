Зеленский назвал простой путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сохраняет предложение, адресованное России, о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре, и готов к переговорам для достижения этой цели.

Об этом он сообщил в своем официальном обращении в соцсетях.

«Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы», — отметил Зеленский.