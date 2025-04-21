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Зеленский назвал простой путь к миру

21 апреля 2025, 23:25 1161

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сохраняет предложение, адресованное России, о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре, и готов к переговорам для достижения этой цели.

Об этом он сообщил в своем официальном обращении в соцсетях.

«Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы», — отметил Зеленский.

По его словам, самым простым и надежным способом обеспечить безопасность мирных объектов является прекращение применения ракет и дальнобойных дронов. Зеленский подчеркнул, что именно реальное и длительное прекращение огня должно стать первым шагом к прочному миру.

Президент также отметил, что в день Пасхи воздушных тревог не было, а на некоторых участках фронта наблюдалась тишина, что, по его словам, свидетельствует о возможности деэскалации со стороны России. Однако, по словам Зеленского, Москва отклонила его предложение продлить пасхальную тишину.

«Сегодня российских ударов еще больше. Только к 13:00 было зафиксировано почти 3 тысячи обстрелов, штурмов и других атак. Применялись ракеты, дроны-камикадзе «Шахеды», около 90 авиабомб, тяжелое вооружение», — сообщил глава государства.

Ранее, в субботу, президент РФ Владимир Путин объявил о введении «пасхального перемирия», которое должно было продлиться с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

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