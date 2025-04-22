Венгрию хотят оставить без голоса

Страны Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса из-за ее несогласия с принятием Украины в блок, сообщает The Guardian.

По данным газеты, вопрос рассматривается «более серьезно, чем когда-либо», но пока находится на ранней стадии. При этом источники издания полагают, что этот шаг никогда не будет реализован, поскольку для отмены права голоса страны — члена ЕС нужно единогласное решение оставшихся 26 членов.

В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России. Венгерские депутаты оценили потенциальные затраты на интеграцию страны в €2,5 трлн. В феврале Венгрия наложила вето на начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС. Орбан утверждает, что ускоренное принятие Украины может спровоцировать «бесконечную войну». В Венгрии проведут референдум по вопросу приема Украины в ЕС.