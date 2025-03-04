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Ильхам Алиев завтра посетит Турцию

18:50 1742

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завтра посетит Турцию, сообщил глава отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Алтун отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться текущие региональные и мировые события. В то же время состоится обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном.

Кроме того, в рамках визита по видеосвязи состоится церемония открытия газопровода Игдыр - Нахчыван, фундамент которого был заложен президентами Азербайджана и Турции 2 сентября 2020 года.

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